Бизнес-центр «ЛИНИЯ»
Бизнес-центр «ЛИНИЯ»
Бизнес-центр «ЛИНИЯ»
Эксклюзивное предложение на приобретение готового арендного бизнеса с многолетней историей
- Комплекс офисных зданий класса В и В+ расположен в 5-ти минутах от станции метро Бабушкинская
- Объект состоит из 5-ти зданий общей площадью 11 608 кв.м
- Комплекс расположен на земельном участке площадью 7 461 кв.м., договор аренды с городом Москвы
- Бизнес-центр соответствует действующим техническим регламентам и требованиям безопасности
- Близость к метро, эффективная организация 120-ти парковочных мест на охраняемой территории способствует удобному доступу в БЦ арендаторов их сотрудников и посетителей
70,7 кв.м
Корпус №1
г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 1
4026 кв.м
Корпус №2
г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 2
6788 кв.м
Корпус №3
г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 3
205 кв.м
Корпус №4
г. Москва, Бабушкинский р-н., Енисейская ул., вл. 7А, стр. 1
518,6 кв.м
Корпус №5
г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 5
7 461 кв.м
Земельный участок
Аренда земельного участока до 2042 года
ПРОДАЖА ГОТОВОГО АРЕНДНОГО БИЗНЕСА БЕЗ ПОСРЕДИКОВ
Объект функционирует с 2007 года
Средневзвешенная годовая ставка аренды 13 000 руб. кв.м
Арендный поток за отчетный 2023 год составил 104,5 млн. руб
Все площади сданы в аренду
Обслуживание в ПАО ВТБ
Система налогообложения УСН 6%Записатся на просмотр
Фотогалерея БЦ «ЛИНИЯ»
Фотогалерея БЦ «ЛИНИЯ»
Контакты
Контакты
Адрес
г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 1
Телефон
+7 (495) 211-18-19
info@dc-line.ru