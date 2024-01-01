Бизнес‑центр «ЛИНИЯ»

Продажа готового арендного бизнеса в СВАО г. Москвы

+7 (495) 211 18 19
Бизнес-центр «ЛИНИЯ»

Бизнес-центр «ЛИНИЯ»

Эксклюзивное предложение на приобретение готового арендного бизнеса с многолетней историей

  • Комплекс офисных зданий класса В и В+ расположен в 5-ти минутах от станции метро Бабушкинская
  • Объект состоит из 5-ти зданий общей площадью 11 608 кв.м
  • Комплекс расположен на земельном участке площадью 7 461 кв.м., договор аренды с городом Москвы
  • Бизнес-центр соответствует действующим техническим регламентам и требованиям безопасности
  • Близость к метро, эффективная организация 120-ти парковочных мест на охраняемой территории способствует удобному доступу в БЦ арендаторов их сотрудников и посетителей
Звоните
70,7 кв.м

Корпус №1

г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 1

4026 кв.м

Корпус №2

г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 2

6788 кв.м

Корпус №3

г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 3

205 кв.м

Корпус №4

г. Москва, Бабушкинский р-н., Енисейская ул., вл. 7А, стр. 1

518,6 кв.м

Корпус №5

г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 5

7 461 кв.м

Земельный участок

Аренда земельного участока до 2042 года

Корпус №3

ПРОДАЖА ГОТОВОГО АРЕНДНОГО БИЗНЕСА БЕЗ ПОСРЕДИКОВ

Объект функционирует с 2007 года

Средневзвешенная годовая ставка аренды 13 000 руб. кв.м

Арендный поток за отчетный 2023 год составил 104,5 млн. руб

Все площади сданы в аренду

Обслуживание в ПАО ВТБ

Система налогообложения УСН 6%

Записатся на просмотр
Фотогалерея БЦ «ЛИНИЯ»

Фотогалерея БЦ «ЛИНИЯ»

  • Вся галерея
  • Корпус №1
  • Корпус №2
  • Корпус №3
  • Корпус №4
  • Корпус №5
  • Интерьер бизнес-центра
#1

#1

#2

#2

#3

#3

#4

#4

#5

#5

#6

#6

#7

#7

#9

#9

#10

#10

#11

#11

#12

#12

#13

#13

#14

#14

#15

#15

#16

#16

#17

#17

#18

#18

#19

#19

#20

#20

#21

#21

#22

#22

#23

#23

#24

#24

#25

#25

#26

#26

#27

#27

#28

#28

#29

#29

#30

#30

#31

#31

#32

#32

#33

#33

#34

#34

#35

#35

#36

#36

#37

#37

#38

#38

#39

#39

#40

#40

#41

#41

Контакты

Контакты

Адрес

г. Москва, Бабушкинский р-н., Искры ул., д. 17А, стр. 1

Телефон

+7 (495) 211-18-19

Email

info@dc-line.ru